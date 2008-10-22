Троє дітей, яких вигнали з дому, жили в очеретяних плавнях

У Полтавській області, в с. Абазівка (Полтавський район), сім`я, якій було ніде жити, проживала з трьома дітьми очереті. Про це журналістам повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Полтавській області.

За їх даними, троє дітей віком 10, 8 і 4 роки днями були знайдені в очеретяних плавнях співробітниками правоохоронних органів. «Очеретяна квартира була прямо під небом – добре втоптані чагарники з розділеними нібито стінами. Харчувалися, мабуть, біля багаття. Скільки часу так прожила сім`я, зараз сказати складно», – відзначив представник прес-служби.

За його даними, сім`я проживала в очеретах, оскільки їх вигнали з будинку в селі після сварки з родичами. Останнім часом діти школу не відвідували, тому зараз їх підготовкою до відновлення учбового процесу займаються фахівці.

Діти перебувають в обласному притулку «Любисток», куди були доставлені після того, як їх знайшли співробітники міліції.

У даний момент розглядається питання про порушення щодо батьків кримінальної справи за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьківських обов`язків).