Заступник міністра обіцяє подати в суд на журналістів

Заступник міністра транспорту та зв`язку України Ігор УРБАНСЬКИЙ готує позов до Печерського районного суду Києва про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації й відшкодування моральної шкоди до редакції газети «Коммерсант Украина» і журналістів, під авторством яких вийшла публікація «Грецький суховантаж Faina може виявитися українським».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

За даними міністерства, 15 жовтня 2008 року в газеті «Коммерсант» вийшла стаття, в якій йшлося про безпосередню причетність заступника міністра транспорту та зв`язку І.УРБАНСЬКОГО до компанії-власника захопленого піратами суховантажу Faina.

Не зважаючи на те, що І.УРБАНСЬКИЙ напередодні публікації спростував причетність до компанії-власника судна Faina як свою особисту, так і Kaalbye Shipping (Kaalbye Group), в якій раніше працював, автори статті зазначили, що «за даними Міжнародного морського бюро, власником і розпорядником Faina є судноплавна компанія Kaalbye Group», і що «інформацію про те, що Kaalbye Group є власником судна, підтверджують і в 5-му флоті США», заявили в Мінтрансі.

Згідно з повідомленням, минулого тижня міністерство звернулося до головного редактора газети «Коммерсант» із вимогою надати офіційні документи, які підтверджують зроблені журналістами заяви, зокрема, офіційний документ за підписом уповноваженого представника Міжнародного морського бюро.

На надання офіційної відповіді в міністерстві очікували впродовж трьох днів, проте видання не надало ніяких документів, які б підтвердили викладені журналістами заяви, і, в той же час, не спростувало зазначену недостовірну інформацію, підкреслили в прес-службі.

«Зазначимо, що внаслідок виходу даної публікації й поширення в суспільстві недостовірних даних, честі, гідності та діловій репутації державного службовця було завдано шкоди, тому заступник міністра транспорту та зв`язку України Ігор УРБАНСЬКИЙ вважає єдино можливим способом вирішення даного питання – звернення до суду», наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Олег ЛИТВАК повідомив, що Секретаріат Президента України звернувся до СБУ й Генеральної прокуратури з проханням перевірити оприлюднені в ЗМІ факти, які можуть свідчити про причетність урядових чиновників до компанії-власника захопленого піратами судна «Фаїна».

За словами О.ЛИТВАКА, йдеться про інформацію про вірогідну причетність до компанії - судновласника «Фаїни» заступника міністра транспорту та зв`язку України І.УРБАНСЬКОГО.

Разом із тим міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ спростував інформацію про те, що його заступник І.УРБАНСЬКИЙ є власником судна «Фаїна».