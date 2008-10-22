Пинзеник: зараз ніхто в світі не може зібрати великих грошей

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК підтримує створення Стабілізаційного фонду як механізму протистояння зовнішнім загрозам для фінансового ринку й вважає за можливе створення його за рахунок коштів, одержаних від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора після завершення роботи круглого столу, проведеного прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з представниками економічної еліти України.

«Хороша дискусія (на РНБО – УНІАН) закінчилася хорошими, на мій погляд, прекрасними речами. Йдеться про узгодження всіх сил, які представляє влада, на необхідність процесів приватизації з новою філософією, й ця філософія стосується структури витрат на інвестиційні проекти. Зараз, в умовах ризику, ми повинні підтримати шляхом інвестицій та інструментом приватизації українську економіку. Я думаю, що найближчим часом буде ухвалено рішення про перелік об`єктів… Ми розуміємо, що ситуація змінилася в світі, й фінансова криза накладає відбиток на приватизацію. Сьогодні є невелика проблема: сьогодні ніхто в світі не може зібрати великих грошей. Тобто в разі потреби акумулювати гроші це зробити неможливо. Тому ми обдумуємо зараз інші процедури, а також ті об`єкти, які можуть бути привабливими», - заявив В.ПИНЗЕНИК.

У цьому контексті міністр підкреслив, що в Україні існує спрощена процедура доступу до розвідки деяких корисних копалин. І цей сектор є привабливим. Також, на його думку, привабливим може бути й аграрний сектор. «Ми допускаємо, що й інші сектори економіки можуть бути привабливими, тому що система відносин «клієнт-банк» не змінилася, я маю на увазі потенційних покупців із інших країн. Є проблеми на міжбанківському ринку в усьому світі – на ринку грошей», - сказав В.ПИНЗЕНИК.