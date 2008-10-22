Експерт: криза закінчиться через рік-півтора

Ґрунтуючись на фактах історії та економічної теорії, можна зробити висновок, що закінчення кризи варто чекати не пізніше, аніж через 1-1,5 року.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив перший заступник голови правління ЗАТ «Ощадбанк Росії» Владислав КРАВЕЦЬ.

«Зараз просто потрібно спокійно дочекатися закінчення цього заходу, він не вічний, природне закінчення кризи буде, і в будь-якому разі це буде не пізніше,аніж через 1-1,5 року, тому що це економічна теорія» - сказав В.КРАВЕЦЬ.

Він зазначив, що сьогодні криза перебуває не на піку, водночас погіршення ситуації, зокрема, в Україні чекати не варто.

«Гірше не буде, тому сьогодні найголовніше - це узгоджені дії, і дуже важливо, щоб вони були вчасними. Банкам потрібно максимально підкріпитися ліквідністю й обмежити можливість активних операцій. Також і країні зараз необхідне максимальне підкріплення ліквідності за допомогою МВФ або за допомогою інших інструментаріїв для того, щоб країна сиділа, як кажуть, «на грошах». Після чого цими грошима забезпечувати всі поточні зобов`язання, не намагаючись здійснювати якісь довгострокові вкладення в проекти тощо», - вважає банкір.