Ціни на нафту впали нижче 70 доларів

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 21 жовтня, знизилися на тлі затяжної глобальної фінансової кризи в світі.

Ціна листопадових ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,31 долара - до 69,72 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 3,36 долара - до 70,89 долара за барель, передає АР.

Аналітики вважають, що подальші коливання цін на нафту багато в чому залежатимуть від поведінки ОПЕК, а також інших нафтовидобувних країн.

Нагадаємо, раніше президент ОПЕК, міністр нафтової промисловості Алжиру Шакіб ХЕЛІЛЬ заявив, що нафтовидобувні країни можуть понизити обсяги нафтовидобутку, таке рішення може бути ухвалене в ході позачергового засідання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 24 жовтня 2008 р. у Відні.

"Зараз точно не відомо, чи приймемо ми рішення понизити обсяг нафтовидобутку на 2 млн. бар./день, але дуже ймовірно, що дане рішення буде ухвалено в два етапи для забезпечення стабільності цін", - відзначив президент ОПЕК.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 жовтня, відбулося зростання цін на нафту. Так, в ході електронних торгів в Нью-Йорку барель "чорного золота" з постачанням в листопаді подорожчав на 1,67 долара, досягнувши відмітки 73,52 долара. Минулого тижня торги тут завершилися зростанням даного показника на 2 долари - до рівня 71,85 долара.

Котирування нафтових ф`ючерсів 16 жовтня закрилися нижче за рівень 70 доларів за барель вперше з серпня 2007 року. Попит на нафту в США впав до дев`ятирічного мінімуму.