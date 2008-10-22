Наливайченко: «чорних списків» росіян в Україні не існує

Виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в черговий раз заявляє про відсутність «чорних списків» росіян в Україні.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Известия».

«В Україні "чорні списки" не існують. Говорю про це відповідально, тому що раніше працював заступником міністра закордонних справ і більше двох років служу в СБУ», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. За його словами, СБУ вважає, що депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН порушив закон про правовий статус іноземця. «В ньому прописана норма поваги до законодавства, мови і народу. Ми двічі доводили в суді, що ЗАТУЛІН дійсно здійснював протиправні дії», – пояснив керівник СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ ухвалює рішення не за списком, а одиничні рішення, забороняючи іноземцям, і не тільки росіянам, в`їзд до України. «Ми доводимо свою правоту в судах, ми показуємо, які закони порушила дана людина на нашій території», – сказав він. При цьому, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в Росії діють ще більш жорсткі норми. Вона не пускає на свою територію навіть тих українців, які нічого не заявляли з приводу її територіальної цілісності. «Але я сподіваюся, що ця ситуація не ускладнить відношення України і Росії. Вони мають бути абсолютно добросусідськими, будуватися на повазі до кордонів, території та мови, якою говорить сусід», – додав він.