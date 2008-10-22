У Тимошенко хочуть продати Укртелеком японцям

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ припускає, що придбанням «Укртелекому» можуть зацікавитися деякі японські компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ми не виключаємо залучення інвесторів, зокрема з Японії, до участі в приватизації «Укртелекому». За попередньою оцінкою фахівців і експертів, є ресурси у могутніх японських компаній, які могли б бути зацікавленими дати реальну ціну за «Укртелеком», тому що за безцінь купити охочих багато, а в цих умовах нас цікавить реальна ціна», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що питання приватизації "Укртелекому" порушувалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони. «Президент сказав, що він подумає з цього приводу, але довго думати вже немає часу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (більше 10 млн. абонентів), надає також послуги мобільного зв`язку (більше 16 тис. абонентів).

Дохід компанії в 2007 році становив більше 8 млрд. грн., чистий прибуток - 267 млн. грн., що порівняно з 2006 роком менше на 40%, а з 2005 роком - в 2 рази.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що компанія одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів, витрати досягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.