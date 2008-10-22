Україна сподівається почати діалог про безвізовий режим з ЄС

29 жовтня Україна та Європейський Союз планують провести перший раунд консультацій щодо переходу до безвізового режиму.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«29 жовтня, сподіваюсь, ми почнемо цей діалог», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що в ході діалогу Україна хоче напрацювати певні рекомендації або «дорожню карту» для початку конкретної роботи щодо переходу до безвізового режиму між Україною та ЄС.

«Ми здатні не лише схвалювати рішення, але й реалізовувати їх», - заявив К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про започаткування діалогу між ЄС та Україною про перехід до безвізового режиму, як довгострокової цілі, було схвалено на Самміті ЄС-Україна 9 вересня у Парижі. На сьогодні Україна має з ЄС угоду про спрощення візового режиму, яка діє з початку 2008 року. Громадяни ЄС можуть перебувати в Україні терміном до 90 днів без оформлення візи.