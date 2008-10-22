Погода на 23-27 жовтня

23 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується невелика хмарність, без опадів; лише у західних областях вдень спостерігатиметься збільшення хмарності, невеликий дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 9° тепла, у Карпатах та місцями у східній частині 1-3° морозу; вдень 10-15° тепла, у Закарпатті та на півдні країни місцями 16-18°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

24 - 25 жовтня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (24 жовтня у східній частині місцями 1-2° морозу), на узбережжі морів 6-10° тепла; вдень 7-12°, у південній частині та на Закарпатті 12-17° тепла; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

26 - 27 жовтня - без опадів, лише 27 жовтня у західних, а вдень і в північних областях пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, в південній частині, на Закарпатті, а 27 жовтня і в західних областях 2-7° тепла; вдень 7-12°, на крайньому півдні та Закарпатті 10-16°. На високогір`ї Карпат 26 жовтня без опадів, 27 жовтня пройде дощ з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

23 жовтня у Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві 3-5° тепла, вдень 13-15°. По області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

24 - 25 жовтня утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

26 - 27 жовтня на Київщині без опадів, лише вдень 27 жовтня можливий невеликий дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.