Фунт стерлінгів упав до 5-річного мінімуму

Фунт стерлінгів упав до мінімального за останні п`ять років курсу. Так, сьогодні за один фунт дають лише 1,6331 дол.

Падіння британської національної валюти спровоковане вчорашньою заявою глави Bank of England Мервіна КІНГА про те, що економіка країни знаходиться на краю тривалої рецесії, пише The Times.

Як повідомляв УНІАН, за даними Британської банківської асоціації (BBA), число схвалених іпотечних кредитів у Великобританії знизилося в серпні на 64%, в порівнянні з показником минулого року - до рекордно низького рівня.

Кількість схвалених кредитів на купівлю житла в серпні становила 21086 одиниць. Це нижче за липневий показник – 22239 одиниць і на 12 тис. нижче середнього значення попередніх шести місяців.

У доповіді асоціації йдеться про зниження тиску на вартість житла у Великобританії. Ціни впали більш ніж на 10% з пікового рівня, досягнутого минулого року, оскільки кредитна криза утруднила отримання фінансування.

Загальна сума кредитування в серпні становила 2,1 млрд фунтів. Це менше половини загальної суми кредитування в липні.