Пірат: передайте всім, що команда "Фаїни" помре. Може, вже завтра

Ситуація на захопленому піратами Сомалі судні "Фаїна" найближчим часом може стати критичною.

Про це пише газета «Сегодня» в номері від 22 жовтня.

Виданню супутниковим телефоном вдалося сконтактувати із судном. Як сказав один з піратів, їхнього лідера Мохамеда зараз немає на місці, а екіпажу трубку він не дасть. "З екіпажем все дуже погано, на кораблі немає ні води, ні їжі", - сказав пірат дуже поганою англійською мовою і перервав зв’язок, пише "Сегодня". Вдруге розмова була не набагато довшою. "Передайте всім, що команда помре. Може, вже завтра", - сказав він і знову перервав зв’язок.

21 жовтня, зазначає "Сегодня", вдалося також поспілкуватися з представником судновласника та керівника компанії "Томекс" Віктором МУРЕНКОМ. За його словами, тиждень тому на судні закінчилися їжа та вода. Якийсь час пірати годували моряків, привозячи провіант з берега. Але, починаючи з 21 жовтня, припинили це робити. Це підтвердили "Сегодня" і в МЗС. Проте запаси провізії, води та палива вже сьогодні передадуть на борт "Фаїни". "Відпрацьовували морський і повітряний варіанти доставки, зупинилися на другому, щоб вантаж скинули вертольотом", - додав В.МУРЕНКО.

За його словами, стан здоров`я всього екіпажа в нормі. "Хлопці хоча й виснажені, але ніхто з них не хворів. Єдине - вони всі морально змучені. Їх тримають усіх в одній кімнаті. Випускають тільки кухаря на камбуз, старшого механіка до двигуна та капітана на місток", - сказав В.МУРЕНКО.

Він також стверджує, що пірати жодного разу не змінювали суму викупу. На сьогодні ця сума становить 20 млн. дол. "Тільки в перший день захоплення була цифра $5 млн. Але ця цифра була тільки доти, поки пірати зрозуміли, що жодні судна, які стоять навколо них, їм не загрожують. Єдине, що потім вони запропонували - це в разі швидкого розрахунку знизити суму до 19 мільйонів, але про жодні 8 мільйонів ніколи не йшлося, - сказав В.МУРЕНКО. - Зате всі намагаються заробити собі якісь дивіденди постійними заявами, що гроші є. Якщо є ці гроші, дайте. Ці заяви дуже шкодять переговорам. В Україні є сомалійські студенти, які це все чують, дзвонять туди і кажуть, все окей, вам зараз усе привезуть, мовляв, брати, приготуйтеся. А потім пірати нам кажуть: "У вас же гроші є, чого ви не везете".

За словами В.МУРЕНКА, судновласник наразі готовий дати на викуп тільки близько $ 1 млн., а держава поки жодним чином не допомогла врятувати українських моряків.

Переговори з піратами зараз веде "відома англійська компанія, дуже досвідчена в цих питаннях".