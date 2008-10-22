ЦВК розтринькала більше 2 мільйонів? - СБУ порушила кримінальну справу

Служба безпеки України 21 жовтня порушила кримінальну справу за фактом використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах усупереч їх цільовому призначенню окремими посадовими особами Центральної виборчої комісії (за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.210 Кримінального кодексу України).

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що законом України "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" затверджено бюджетні призначення за бюджетною програмою "Проведення позачергових виборів народних депутатів України" в сумі 365 млн. грн., серед яких 750 тис. грн. передбачено на закупівлю ЦВК послуг з підтримки, обслуговування та часткової модифікації єдиної інформаційної системи "Вибори".

Між ЦВК та комерційним підприємством було укладено угоду про надання послуг з підтримки, обслуговування та часткової модифікації програмного забезпечення ЄІАС "Вибори" загальною вартістю робіт 2 млн. 990 тис. грн.

Незважаючи на відсутність дозволу Міністерства фінансів України щодо проведення перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами, ЦВК виплатила зазначеному підприємству 2 млн. 990 тис. грн., незаконно використавши кошти, передбачені іншими статтями бюджету ЦВК.