Холод у школах «вигнав» учнів на дострокові канікули

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС достроково призначив осінні канікули в школах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.АНУШКЕВИЧУС повідомив на брифінгу. Він оприлюднив своє розпорядження про початок осінніх канікул у школах міста з 23 до 29 жовтня. Планові канікули для школярів повинні були розпочатися 27 жовтня.

Міський голова на брифінгу назвав постанову головного санітарного лікаря Івано-Франківська про призупинення навчального процесу в школах у зв’язку з відсутністю тепла в приміщеннях провокацією. За його словами, постанова головного санітарного лікаря Миколи НЕДОСТУПА, якою припинено навчання у 17 школах міста «створила хаос у навчальному процесі», оскільки даний документ не був погоджений з керівництвом міста і не був оприлюдненим у відповідні часові терміни. Відтак, «про припинення навчання 22 жовтня не знали ані діти, ані їх батьки».

Водночас, мер повідомив, що буде домагатися звільнення головного санітарного лікаря М.НЕДОСТУПА із займаної посади.

Нині в Івано-Франківську із 43 навчальних закладів 25 опалюється.

Дошкільні заклади в місті працюють. Із 24 дитячих садків, тепло подається в 13 дошкільних закладах. Групи 11 дитсадків обігріваються електричними приладами.