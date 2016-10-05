На кордоні з Росією затримали колишнього бойовика

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, чоловіка, причетного до незаконних збройних формувань, виявили та затримали 4 жовтня прикордонники Харківського загону в пункті пропуску "Гоптівка".

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За даними прикордонників, порушника, який розшукувався правоохоронцями за незаконне заволодіння транспортним засобом, співробітники Держприкордонслужби виявили під час проходження паспортного контролю. Під час подальшої перевірки було встановлено, що громадянин України 1986 року народження розшукується не лише за крадіжку автотранспорту, а також як активний учасник незаконних бандформувань.

Затриманого передали співробітникам Національної поліції.