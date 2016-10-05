У Києві перекрито канал вивозу на Близький Схід фахівців з ремонту бронетехніки - СБУ

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатором виявився уродженець однієї з країн Близького Сходу, який багато років мешкає в Києві і має українське громадянство.

Вербувальник переправляв на свою батьківщину діючих і колишніх фахівців одного з вітчизняних бронетанкових заводів, які мають досвід і навички по ремонту бронетехніки.

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Як встановили оперативники спецслужби, протягом серпня 2015 року - січня 2016 року фахівці-нелегали відремонтували в одній з арабських країн 44 одиниці важкої військової техніки без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації вербувальника у Шевченківському районі Києва в приватному будинку в Обухівському районі Київської області.

У зловмисника вилучено іноземний паспорт, виданий на його ім'я, печатку однієї з недержавних неприбуткових організацій і фірми, зареєстрованої на іншу особу.

Крім того, організатор нелегального каналу незаконно зберігав пістолет «Глок» з патронами, 8 одиниць оптики для бронетанкової техніки, два газових пістолети і один травматичний.

Тривають слідчі дії.