В Україні з початку року на виробництві загинули більш як 850 людей

В Україні з початку року на виробництві смертельно травмовано 864 людини.

Це на 16 більше, ніж за аналогічний період 2007 року, повідомили УНІАН у прес-центрі Держміськпромнагляду України.

За даними прес-центру, з початку жовтня 2008 року на підприємствах країни смертельно травмовано 76 осіб проти 67 за аналогічний період 2007 року. За минулий тиждень на виробництві смертельно травмовано 26 осіб проти 22 за аналогічний період 2007 року.

Крім того, за минулий тиждень в Україні відбулося 9 групових нещасних випадків, в яких постраждала 21 людина, в т.ч. 10 осіб смертельно.

Найбільше випадків смертельного травмування за минулий тиждень сталося на підприємствах в Києві і Київській області - 7 випадків, Донецької і Херсонської областей - 4 випадки, Дніпропетровській області – 3 випадки.

Основними причинами нещасних випадків минулого тижня стало порушення правил дорожнього руху - 6 загиблих; невиконання вимог інструкцій з охорони праці - 5 загиблих; порушення технологічного процесу - 5 загиблих; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів - 4 загиблих.