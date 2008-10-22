У Військово-Морських Силах України проходять "Дні НАТО"

У Військово-Морських Силах України 22-23 жовтня проходять „Дні НАТО”. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, захід відбувається у Севастопольському військово-морському інституті ім. Нахімова за участю делегації представників Північноатлантичного альянсу на чолі з помічником начальника штабу Стратегічного командування НАТО з трансформації генерал-майором Кйєлом СКАРЕ.

Метою «Днів НАТО» у Військово-Морських Силах Збройних Сил України є підвищення рівня інформованості військовослужбовців українського флоту щодо діяльності та завдань Північноатлантичного альянсу.

Під час лекцій та презентацій, що відбуваються в рамках заходу, заплановано розглянути питання стану та перспектив євроатлантичної інтеграції України, засад зовнішньої політики держави в контексті розвитку її відносин з Північноатлантичним альянсом, співробітництва України з НАТО у різноманітних сферах, зокрема у програмі “Партнерство заради миру”.

Крім того, до уваги делегації Північноатлантичного альянсу буде надана презентація щодо структури, завдань та процесу підготовки курсантів в СВМІ ім Нахімова. Також гості матимуть змогу ознайомитися з навчальною базою військово-морського інституту.