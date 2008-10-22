Кабмін запросив ООН розібратися с незаконними арештами в Україні

З 22 жовтня по 5 листопада 2008 року Україну відвідуватиме Робоча група з безпідставних затримань Ради ООН з прав людини.

Метою візиту є вивчення ситуації в Україні щодо фактів безпідставного затриманням. Зокрема – вивчення умов, які можуть привести до безпідставного затримання, а також вивчення існуючої практики застосування законодавства в цій сфері, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Відповідно до мандату Ради ООН з прав людини, Робоча група уповноважена розслідувати випадки безпідставного затримання у державах відповідно до стандартів, визначених Загальною декларацією прав людини, та міжнародних інструментів в галузі прав людини. Мандат Робочої групи охоплює також питання адміністративного арешту шукачів притулку та іммігрантів.

За підсумками робочих візитів Робоча група уповноважена подавати Раді ООН з прав людини звіти про результати своєї діяльності. Зазначений звіт, який видається раз на рік, містить оцінки щодо країн, які були відвідані представниками ООН. Зокрема, щодо діяльності державних органів влади, недоліки політики, судової практики, що призвели до безпідставного затримання в тій чи іншій державі. До складу Робочої групи входять п’ять незалежних експертів, призначених Радою ООН з прав людини за принципом пропорційного географічного розподілу.

Передбачається, що у ході візиту в Україну члени Ради ООН з прав людини зустрінуться з представниками законодавчої, виконавчої та судової гілок влади України, а також з громадськими організаціями Києва, Донецька, Сімферополя, Севастополя, Львова, Ужгорода, Чопа та Мукачева. Планується відвідання установ відбування покарання, приймальників-розподільників для неповнолітніх правопорушників, місць утримання іммігрантів, приймальників-розподільників, психіатричних лікарень та ізоляторів тимчасового тримання.

Так, 22 жовтня 2008 року у Міністерстві юстиції України відбулася перша зустріч членів Робочої групи ООН з представниками Мін’юсту, Державного департаменту з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, інших центральних органів виконавчої влади.

У ході зустрічі членів Робочої групи було ознайомлено з нормами законодавства України, якими регулюються, зокрема, питання затримання та досудового слідства громадян, надання безоплатної правової допомоги, ювенальної юстиції, особливостей функціонування пенітенціарної системи тощо.

Візит Робочої групи з безпідставних затримань Ради ООН з прав людини відбувається на запрошення Кабінету Міністрів України.

Раніше з аналогічними візитами Робоча група з безпідставних затримань Ради ООН з прав людини відвідала Анголу, Аргентину, Бахрейн, Білорусь, Бутану, В’єтнам, Гондурас, Еквадор, Екваторіальну Гвінею, Індонезію, Іран, Канаду, КНР, Колумбію, Латвію, Мавританію, Мексику, Непал, Нікарагуа, Норвегію, Перу, ПАР та Туреччину. У рамках розслідування ситуації з іммігрантами та шукачами притулку Робоча група відвідала Австралію, Румунію та Велику Британію.