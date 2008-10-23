Американські біржі закрилися різким падінням індексів

Біржові торги в США в середу, 22 жовтня, закрилися різким падінням основних індексів, повідомляє AFP. Зокрема, індекс Dow Jones за підсумками біржової сесії втратив 509,83 пункта (5,64 відсотка) і був зафіксований на рівні 8523,83 пункта.

Високотехнологічний Nasdaq знизився на 4,77 відсотка (80,93 пункта) до позначки в 1615,75 відсотка. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 впав на 6,02 відсотка (57,53 пункта) до 897,52 відсотка.

Падіння американських біржових індексів, на думку аналітиків, спровокував звіт банку Wachovia про чисті збитки, сума яких значно перевищила прогнози.

Також у середу на світових біржах різко знизилася ціна на нафту. У Лондоні баррель марки Brent з умовою постачання в грудні подешевшав до 64,59 долара. Така ціна на нафту востаннє фіксувалася на початку травня 2007 року. У Нью-Йорку грудневий ф`ючерс на нафту WTI коштував 66,73 долара за баррель. Такою низькою ціна на нафту на американських біржах не була з середини червня 2007 року.

Лента.ру