Росії доведеться віддати близько чверті золотовалютного запасу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило в спеціальному звіті, що, попри сильні показники державного балансу і ліквідності у Російської Федерації, економіка країни в умовах світової фінансової кризи може бути вразлива. Про це йдеться в повідомленні агентства.

"Тенденції у сфері зовнішнього рефінансування і цін на нафту, а також заходи підтримки приватного сектору, що їх вживає держава, матимуть негативний вплив на державний баланс. Проте в даний час Fitch очікує, що таке погіршення буде тимчасовим і відповідатиме поточним рівням суверенних рейтингів Росії ("BBB+")", – відзначає Едвард ПАРКЕР, голова аналітичної групи Fitch з питань суверенних рейтингів у країнах Європи з економікою, що розвивається.

Суверенний рейтинг Росії підтримується виключно сильними позиціями державного балансу, особливо в плані подушки безпеки у формі золотовалютних резервів у розмірі 531 млрд. дол. (третій найбільший показник у світі). Це дає змогу владі проводити політику надання доларової ліквідності і фінансування російському корпоративному і банківському секторам без збитків для суверенної кредитоспроможності.

Другий негативний зовнішній шок, з яким зустрічається Росія, – це недавнє різке падіння цін на сировинні товари. У поєднанні зі скороченням припливу іноземного капіталу це призведе до зниження темпів економічного зростання і тиску на кредитоспроможність російських банків і компаній. "Проведення непослідовної макроекономічної політики може стати ахіллесовою п`ятою Росії: якщо влада намагатиметься підтримати економічне зростання за рахунок ослаблення податково-бюджетної і особливо кредитно-грошової політики, водночас роблячи кроки з підтримки курсу рубля, це може призвести до стимулювання і фінансування втечі капіталу, що, у свою чергу, може мати негативний вплив на фундаментальні економічні показники та індикатори кредитоспроможності країни", – додає Е.ПАРКЕР.

За оцінками Fitch, наступного року на російські банки і компанії чекають середньострокові і довгострокові виплати за зобов`язаннями в розмірі близько 80 млрд. дол., а за оцінками Центробанку РФ, загальні виплати з іноземної заборгованості в останньому кварталі цього року становитимуть близько 40 млрд. дол. Рефінансування цієї заборгованості на міжнародних ринках капіталу буде складним завданням, і Fitch очікує стабільного зниження золотовалютних резервів Центробанку РФ у міру продовження надання їм доларової ліквідності.

Fitch у даний час прогнозує скорочення сукупних золотовалютних резервів приблизно до 440 млрд. дол. до кінця 2009 р. порівняно з піковим рівнем майже 600 млрд. дол. у липні 2008 р.