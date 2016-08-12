Росія перекинула до окупованого Криму зенітну ракетну систему С-400

Про це повідомляє російське прокремлівське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.

"Зенітний ракетний полк 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокований в Республіці Крим, отримав на озброєння сучасну зенітну ракетну систему С-400 "Тріумф", - сказали в прес-службі.

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"Після завершення підготовки та передислокації переозброєний полк візьме участь у СКШУ (стратегічних командно-штабних навчаннях) "Кавказ-2016", - додали в окрузі.

Нагадаємо, раніше окупанти повідомляли, що в серпні 2016 року планується відвантаження С-400 до місця постійної дислокації - місто Феодосія.