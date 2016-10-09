Суд не прислухався до вимоги арешту без права застави для судді-хабарника з Дніпра

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він нагадав, що 7 жовтня було затримано "на гарячому" суддю районного суду Дніпра, який використав надану йому владу та службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави в інтересах заявника, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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"Лише вчора ввечері було затримано вказаного суддю, а уже сьогодні йому мною повідомлено про підозру у вчиненні злочину. І уже сьогодні слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва розглянуто клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори САП просили обрати вказаний запобіжний захід, однак, ухвалою слідчого судді підозрюваному "колезі" обрано запобіжний захід у вигляді лише застави в сумі 260 тисяч гривень", - повідомив керівник САП.

За словами Холодницького, сторона обвинувачення оскаржуватиме цю ухвалу в апеляційному порядку, оскільки не погоджується з обранням менш суворого заходу за корупційний злочин.

"Ми наполягатимемо на триманні під вартою для усіх підозрюваних в корупції слуг народу", - підкреслив він.

Холодницький також звернув увагу, що це перший суддя, якого затримали після початку судової реформи, а розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відбувся у день професійного свята юристів.