Під час обшуку у судді з Дніпра знайшли десятки тисяч доларів та євро (фото)

Про це Антикорупціне бюро повідомило на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

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"Було виявлено понад 54 тис. доларів США, близько 13 тис. євро та майже 138 тис. гривень готівкою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. (понад 258 тис. грн).

Хабар суддя одержав «за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави».