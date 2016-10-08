Під час обшуку у судді з Дніпра знайшли десятки тисяч доларів та євро (фото)
12:47, 08 жовтня 2016Суспільство
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НАБУ провело обшуки за місцем проживання судді Жовтневого районного суду міста Дніпро, затриманого 7 жовтня.
У затриманого судді-хабарника в Дніпрі правоохоронці провели обшук / facebook.com/nabu.gov.ua
Про це Антикорупціне бюро повідомило на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.
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"Було виявлено понад 54 тис. доларів США, близько 13 тис. євро та майже 138 тис. гривень готівкою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. (понад 258 тис. грн).
Хабар суддя одержав «за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави».
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