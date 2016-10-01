Справа про вбивство міліціонерів в Києві: підозрюваних залишили під вартою на 2 місяці

Солом'янський райсуд р. Києва обрав запобіжний захід для трьох підозрюваних у вбивстві міліціонерів на АЗС 2015 року, повідомляє Украинская правда.

"Для Андрія Романюка, Євгенія Кошелюка та Віти Заверухи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

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Раніше 1 жовтня суд оголосив перерву у засіданні з обрання нового заходу для підозрюваних у вбивстві міліціонерів. При розгляді справи навколо суду посилено заходи безпеки, журналістів до зали не пускали, біля будівлі суду відбулися зіткнення між людьми, які прийшли висловити підтримку і затриманим, і силовиками.

Термін попереднього заходу для затриманих закінчився сьогодні о 8:00: їх відпустили, але потім знову затримали в залі суду.

Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за ґратами.