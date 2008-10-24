Томенко: сьогодні економіка нарешті об’єднала Верховну Раду

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що для вирішення нагальних соціально-економічних питань парламент наступного тижня буде активно та ефективно працювати, незважаючи на непросту політичну ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі з Його королівською високістю принцом Ендрю, герцогом Йоркським.

“У сьогоднішній непростій ситуації, пов’язаній зі світовою фінансовою кризою, тема економічної співпраці, зокрема, пошуку нових підходів у міжнародному співробітництві – надзвичайно важлива. І те, що економіка стає більш визначальною, аніж політика - це цілком очевидний висновок не лише для України, а й для усього світу”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Оцінюючи ситуацію в українському парламенті, він висловив задоволення з приводу того, що сьогодні економіка нарешті об’єднала Верховну Раду.

Заступник голови Верховної Ради також відзначив, що українсько-британське міжпарламентське співробітництво – одне з дієвих та найактивніших. Про це, зокрема, свідчить нещодавній (у вересні поточного року) візит до України делегації Британської групи у Міжпарламентському Союзі на чолі з головою багатопартійної парламентської групи у зв’язках і Україною, а також те, що депутатська група Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії – одна з найбільших і налічує 105 народних депутатів.

На сьогодні герцог Йоркський працює у Міністерстві торгівлі та промисловості Великої Британії на посаді спеціального представника з питань міжнародної торгівлі та інвестицій.