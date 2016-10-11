Затриманий бойовик розповів про російських офіцерів у Донецьку та спецпідготовку в Ростові (відео)
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали на Донеччині після переходу лінії розмежування бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що мешканець міста Добропілля з квітня 2014 року приєднався до бойовиків та до жовтня 2016 року перебував у складі незаконного підрозділу.
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Під час затримання співробітники спецслужби вилучили у чоловіка "військовий квиток ДНР" та оригінали інших "документів" з печатками терористичного угруповання.
Згідно з "документами", бойовик брав безпосередню участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції та отримав поранення. Він, зокрема, був учасником обстрілів сил АТО у районі Донецького аеропорту, селища Рідкодуб та виконував завдання у складі диверсійної групи терористів.
Бойовик розповів, що двічі проходив спецпідготовку у російських військових учбових центрах у Ростовській області, звідки виїжджали до України разом з російськими офіцерами, які їхали у Донецьк "допомагати".
Зі слів затриманого, через нестачу грошей він втік з незаконного збройного формування та планував повернутися до рідного Добропілля. Бойовик розкаявся у вчинених злочинах та закликав усіх учасників терористичних угруповань скласти зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства можлива перекваліфікація провадження на ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.