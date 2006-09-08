Що буде на місці закритого Інституту сухопутних військ

Ректор Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) Валерій МАЛАХОВ пропонує перепрофілювати військовий ліцей, що знаходиться в підпорядкуванні Одеського інституту Сухопутних військ, і реорганізувати цей навчальний заклад у своєрідний аналог Суворовського училища для сиріт і дітей із малозабезпечених або асоціальних сімей.

Про це В.МАЛАХОВ сказав кореспонденту УНІАН.

За словами ректора ОНПУ, в підпорядкування якого передана навчальна база розформованого Одеського інституту Сухопутних військ (ОІСВ), «від концепції розвитку ОІСВ, яку розроблять керівники військового вузу і політеху, залежатиме, які корпуси й території будуть віддані в оперативне управління ОНПУ. Наприклад, сьогодні вуз набере 150 курсантів, для яких буде достатньо одного навчального корпусу. А в процесі розвитку нам можуть знадобитися спальні й навчальні корпуси для 600 осіб».

Як підкреслив В.МАЛАХОВ, і в Одеському політеху, і у викладачів розформованого інституту є напрацювання навчання курсантів-іноземців. «І потрібно враховувати, що нашим військовим потрібні одні стандарти навчання і знань, а зарубіжним – інші», – зазначив ректор.

В.МАЛАХОВ додав, що «концепція може бути розроблена до деталей протягом тижня. Але для того, щоб її представити керівництву, ректорат політеху повинен одержати юридичне обгрунтування та необхідні повноваження», а для цього має бути виданий спільний наказ керівників Міноборони і Міносвіти, в якому буде наказано прийняти до виконання постанову Кабміну. Цей наказ узгоджується, уточнив ректор, і повинен поступити в канцелярію політеху протягом тижня, й тоді міжгалузева комісія зможе взяти до уваги пропозиції керівників вузів.

«В постанові також передбачається, - сказав В.МАЛАХОВ, - створення наукового центру на базі нашого й розформованого військового вузу. Проте ми можемо запропонувати розробку якщо не озброєння, то його забезпечення. Крім того, наші фахівці могли б розробляти різні прилади для потреб Збройних Сил. А сам інститут міг би запропонувати масу ідей для розширення освітньої складової».

Ректор переконаний, що п`ятикурсники ОІСВ однозначно закінчать навчання за «старою схемою». А ось із вихованцями 4-го курсу, за його словами, «виходить різночитання в правовому плані». З одного боку, до моменту їх випуску вуз уже буде під юрисдикцією політеху, з іншого – вони повинні завершити освіту за колишньою схемою. «Можливо, Міноборони вирішить, що цих курсантів теж треба перевести до Львова», – зазначив В.МАЛАХОВ .

Як повідомляв УНІАН, минулого року Кабмін України ухвалив рішення про ліквідацію ОІСВ і переведення його на базу Львівської політехніки.

30 серпня 2006 року Кабінет міністрів ухвалив остаточне рішення створити базовий вищий військовий навчальний заклад Сухопутних військ у Львові, а ОІСВ реорганізувати й інтегрувати до складу Одеського політеху.

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що це рішення є перемогою здорового глузду.