У Львові відбувся костюмований Марш слави захисників Русі-України (фото)

У Львові сьогодні з нагоди Дня захисника відбувся костюмований Марш слави захисників Руси-України.

Як передає кореспондент УНІАН, центральними вулицями міста пройшли 20 вершників і понад 200 осіб, одягнених у костюми воїнів княжої доби, козацького війська, легіону українських Січових стрільців, бійців армії Української Народної Республіки, Галицької Армії, Української Повстанської Армії, українських вояків російсько-української війни 2014-2016 років.

Також у Львові сьогодні з нагоди Дня захисника України керівництво області разом із представниками громадськості, військовослужбовцями, родичами захисників держави у супроводі військового оркестру вшанували пам’ять героїв, похованих на Личаківському цвинтарі.

У національному академічному театрі опери та балету ім. Крушельницької відбулась урочиста академія з нагоди Дня захисника України.