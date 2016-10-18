"Гроші" дізнавалися, чому українці стають жертвами свавілля служб охорони

01:12, 18 жовтня 2016
Суспільство
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Днями в мережі з’явилось відео, у якому охоронці АТБ б’ють ногами покупця. 

Кадр из видео

За офіційною версією били чоловіка, який намагався щось вкрасти.

Але журналісти встановили, що подібні фізичні міри впливу можуть бути застосовані і для банального вибивання грошей.

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Програма "Гроші" починає провокаційний експеримент: тест на байдужість.

Дивіться, хто вам насправді допоможе у складній ситуації.

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