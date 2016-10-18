"Гроші" дізнавалися, чому українці стають жертвами свавілля служб охорони

За офіційною версією били чоловіка, який намагався щось вкрасти.

Але журналісти встановили, що подібні фізичні міри впливу можуть бути застосовані і для банального вибивання грошей.

Читайте такожУ Києві прокуратура розслідує побиття літнього чоловіка охоронцями супермаркету (відео)

Програма "Гроші" починає провокаційний експеримент: тест на байдужість.

Дивіться, хто вам насправді допоможе у складній ситуації.