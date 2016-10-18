Глава фіскальної служби Насіров їздить на конфіскованих Lexus з підробленими номерами - журналіст (відео)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ведучий програми "Гроші" на 1+1 Олександр Дубінський.

Журналіст нагадав, що кілька років тому екс-глава фіскального відомства купив на прокладку три лімузини Lexus LS560 і взяв їх в оренду для себе та своїх заступників.

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Згодом, продовжив Дубінський, машини спробував використовувати Білоус, однак юристи Клименка домоглися їхнього арешту через суд.

"Але тут прийшов Насіров, наплював на арешт й почав машини використовувати для своїх потреб. А щоб ніхто не пред'явив йому їзду на заарештованих автомобілях - просто перевісив на них номери з лівих "тачок", - написав журналіст.

Тож, підсумував Дубінський, глава відомства, яке забезпечує контроль над чесністю підприємців, а також два його заступники їздять на заарештованих машинах з підробленими номерами.

Нагадаємо, у листопаді 2015 року главу фіскальної служби Романа Насірова викрили у користуванні двома Lexus, що були куплені його попередником. Машини були заарештовані й мали б стояти на штрафмайданчику.