Близько 4 тисяч учасників АТО отримали статус інваліда війни
Близько 4 тис. учасників АТО отримали статус інваліда війни, понад 266 тис. учасників АТО отримали статус учасника бойових дій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань на тему "Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи" повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
"108 осіб загинули на Майдані, 60 постраждалих учасників Революції Гідності та близько 4 тис. учасників АТО отримали статус інваліда війни. Близько однієї тисячі учасників Майдану отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - сказала Геращенко.
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Крім того, за її словами, понад 266 тис. учасників АТО отримали статус учасника бойових дій. "Маємо вже понад 6 тис. членів сімей загиблих учасників АТО", - додала Геращенко.