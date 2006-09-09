Український флот вперше після трагедії з Ту-154 провів ракетні стрільби

Український флот після майже 5-річної перерви, пов’язаної з забороною на проведення ракетних стрільб через трагічний випадок над Чорним морем з російським літаком Ту-154 авіакомпанії „Сибирь”, успішно провів випробовувальні корабельні ракетні стрільби.

Як передає кореспондент УНІАН, стрільби зенітно-ракетним комплексом „Оса” по імітованих морських і повітряних мішенях, а також по реальній повітряній цілі - парашутній мішені - здійснив наприкінці тижня у визначеному полігоні бойової підготовки у Чорному морі корвет „Луцьк” в рамках збір-походу ВМС України, що триває з 5 вересня.

Як повідомив начальних відділу флагманських спеціалістів управління бойової підготовки Військово-Морських Сил України капітан 1 рангу Вадим МАХНО в інтерв’ю ТРК „Бриз”, „стрільби пройшли вдало, було вражено кілька цілей”. Він висловив задоволення підготовкою ракетників корвету „Луцьк”.

За словами В.МАХНА, коли було знято заборону, у флоту з’явилися проблеми з терміном придатності ракет. „Ми підписали контракт з наукою - ЦКБ „Луч” попрацював, зробили чотири досить серйозних випробування ракет в наукових установах, на промислових підприємствах. Підсумки цих випробувань показали, що ракети придатні. Ракети спрацювали дуже добре. Тобто флот знову розпочав ракетну підготовку”, - повідомив морський офіцер.