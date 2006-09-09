Оголошені переможці 63-го Венеціанського кінофестивалю

Оголошені переможці 63 Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Головну нагороду - "Золотого лева" - одержав фільм "Натюрморт" (Still Life) китайського режисера Цзя Чжан-Kэ (Jia Zhang-Ke).

Призів за кращу режисуру - "Срібних левів" - цього разу вирішено видати два. Один з них одержав французький режисер Ален Резне (Alain Resnais) за стрічку "Cерця" (Сoeurs). Другого журі вирішило вручити італійському майстрові Емануэле Кріалезе (Emanuele Crialese), авторові картини "Новий світ", що став, за висловом членів журі, "одкровенням фестивалю".

Спеціальний приз журі вручений фільмові "Даратт" Махамата-Салеха Харуна (Mahamat-Saleh Haroun).

Краща чоловіча роль - Бен Аффлек (“Голлівудленд”, реж. Ален Култер).

Краща жіноча роль - Елен Міррен (“Королева”, реж. Стівен Фрірс).

Кращий молодий актор (Приз Марчелло Мастрояні) – Ісільд Ле Беско («Недоторканий», реж. Бену Жако).

Приз за технічні рішення - Еммануель Любецький («Дитя людське», оператор).

Кращий сценарій - Пітер Морган («Королева).

Спеціальний приз – Джин-Мері Штрауб і Даніель Юльє за новизну кіномови.

Упродовж 11 днів журі на чолі з актрисою Катрін Деньов переглянуло 21 картину.