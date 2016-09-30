У Росії порушили справу проти лідерів "Правого сектору" за "злочини проти російськомовних"

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

Справу порушено "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК РФ, тобто діяльність екстремістської організації".

Як заявили в російському Слідкомі, "у період не пізніше 2014 року дотепер керівниками й активістами організації "Правий сектор" на постійній основі систематично плануються і вчиняються злочини, спрямовані проти Російської Федерації, її громадян та дипломатичних установ на території України, а також щодо російськомовного мирного населення".

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У СК РФ стверджують, що загальна чисельність учасників організації "Правий сектор" становить понад 5000 "бойовиків", а також, що керівниками організації створено окремі осередки в країнах Європи та Північної Америки.

Як повідомлялося, в листопаді 2014 року Верховний суд РФ визнав організації "Правий сектор" та УНА-УНСО "екстремістськими" і заборонив їхню діяльність у Росії.