У Росії порушили справу проти лідерів "Правого сектору" за "злочини проти російськомовних"
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектору" Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського та інших осіб за "злочини проти Росії і російськомовного населення".
Про це повідомляється на сайті СК РФ.
Справу порушено "за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282.2 КК РФ, тобто діяльність екстремістської організації".
Як заявили в російському Слідкомі, "у період не пізніше 2014 року дотепер керівниками й активістами організації "Правий сектор" на постійній основі систематично плануються і вчиняються злочини, спрямовані проти Російської Федерації, її громадян та дипломатичних установ на території України, а також щодо російськомовного мирного населення".
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У СК РФ стверджують, що загальна чисельність учасників організації "Правий сектор" становить понад 5000 "бойовиків", а також, що керівниками організації створено окремі осередки в країнах Європи та Північної Америки.
Як повідомлялося, в листопаді 2014 року Верховний суд РФ визнав організації "Правий сектор" та УНА-УНСО "екстремістськими" і заборонив їхню діяльність у Росії.