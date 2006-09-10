У Москві за вбивство затримані вояк США та його дружина-українка

У Москві за підозрою у вбивстві затримані військовослужбовець Сполучених Штатів Крістофер Гарнер та його дружина - громадянка України Світлана Гарнер - повідомляє 5 канал. Як зізналися самі затримані, під час сварки у російському місті Хабаровськ вони задушили свого знайомого, після цього труп поклали в сумку і перевезли в селище Солнєчний Московської області. Зараз американець та його дружина перебувають в ізоляторі тимчасово утримання. Міліція шукає тіло вбитого. Офіційної інформації від правоохоронців ще немає.