"Зелене світло для тортур": Сенцова, якого відмовилися видати Україні, перевели в штрафний ізолятор

Про це сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила у Facebook.

«Олег Сенцов у ШІЗО. Є думка, що тепер у колонії зелене світло для тортур», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов є громадянином РФ, оскільки після анексії півострова він не виявив бажання зберегти інше громадянство.

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Разом з тим уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму.

Російський суд 25 серпня 2015 засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова як громадянина України.

21 жовтня Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова, мотивуючи це тим, що він нібито громадянин РФ.