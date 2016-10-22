Сьогодні в Україні завершуються стратегічні військові навчання "Рубіж–2016" (фоторепортаж, відео)

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, до проведення навчань під керівництвом начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка залучалися органи військового управління стратегічного та оперативно-стратегічного рівня, а також визначені військові частини (підрозділи) усіх компонентів Збройних сил України.

Муженко зазначив, що мета навчань досягнута, і після опрацювання результатів отриманий досвід буде узагальнено та впроваджено у військах і навчальних закладах.

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Зокрема, учора на полігоні «Дівички», що на Київщині, відбулася практична фаза – тактичні навчання з бойовою стрільбою самохідних та гаубичних артилерійських підрозділів. Артилеристи успішно виконали низку вогневих вправ зі знищення та подавлення взводних опорних пунктів противника.

«Вперше за роки Незалежності України до навчань залучено співробітників спеціалізованого науково-дослідного центру Збройних сил України з метою аналізу результатів та визначення ступеню ураження цілей при різних видах обстрілу. Науковці визначать методи максимального вогневого ураження при мінімальних витратах боєприпасів», - повідомив командувач ракетних військ і артилерії - заступник командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майор В’ячеслав Горбильов.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань «Рубіж-2016» українські військові вперше застосували новітню розробку української оборонної промисловості – радіолокаційну станцію «Пелікан». Одразу після навчань «Пелікан» - рухома трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду з фазованою антенною решіткою - «заступить» на бойове чергування із захисту повітряного простору над півднем України.

Командно-штабні навчання «Рубіж-2016» розпочалися 18 жовтня.