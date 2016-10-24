У Харківській області у заводу вилучили контрафактну горілку вартістю 30 мільйонів гривень

Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

Правоохоронці вилучили понад 590 тисяч пляшок, загальна вартість яких сягає майже 30 мільйонів гривень. Також поліцейські вилучили більше одного мільйона гривень.

Читайте такожВ Україні кількість жертв сурогатного алкоголю зросла до 66 людей

До злочинної схеми з виробництва алкоголю були причетні працівники фіскальної служби і посадові особи горілчаного заводу Харківської області.

На заводі вироблялася лікеро-горілчана продукція, яка жодним чином не враховувалася. Надалі пляшки маркувалися марками акцизного податку України, які за документами були знищені як невикористані. За законом акти про знищення складаються працівниками фіскальної служби.

Готова до реалізації продукція поширювалася на території Дніпропетровської області.

В рамках кримінального провадження були проведені 13 санкціонованих обшуків на території двох областей.