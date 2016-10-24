Причетні до катастрофи МН17 хочуть дати свідчення, Москва стривожена – російський політолог

Про це УНІАН повідомив російський політолог Валерій Соловей.

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"В міжнародну слідчу групу щодо катастрофи "Боїнга" MH17 звернулося десятеро людей, готових дати свідчення в обмін на голландське громадянство і гарантії безпеки", - сказав Соловей.

Він підкреслив, що з великою ймовірністю до голландських слідчих звернулися саме громадяни РФ, і вони зараз перевіряють цінність і достовірність наявної у нових свідків інформації.

"У Москві дуже стривожені цією інформацією і до перспектив Міжнародного трибуналу ставляться дуже серйозно", - сказав Соловей.

Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 чоловік, що знаходилися на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук". Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.



