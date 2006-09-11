Бойко повернувся з Казахстану

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО обговорив з міністром енергетики і мінеральних ресурсів Казахстану Бактікожем ІЗМУХАМБЕТОВИМ питання співпраці України і Казахстану в нафтогазовій галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, обговорення цих питань відбулося під час робочого візиту 9-10 вересня Ю.БОЙКА до м. Алмати.

Під час візиту також була проведена зустріч з міністром енергетики і мінеральних ресурсів Казахстану.

"В ході зустрічі були обговорені питання зміцнення і розширення співпраці між нафтогазовими галузями України і Казахстану", – йдеться в повідомленні.

Прес-служба не уточнює подробиць переговорів.

Довідка УНІАН. Розвідані запаси природного газу Республіки Казахстан становлять близько 2 трлн. куб. м. Прогнозні ресурси природного газу з урахуванням шельфу Каспійського моря оцінюються в 8,3 трлн. куб. м.

Останніми роками видобуток газу в Республіці Казахстан становить близько 11-12 млрд. куб. м., внутрішнє споживання - близько 5 млрд. куб. м. щорічно. Планується збільшення видобутку газу до 14 млрд. куб. м у 2005 році і до 40 млрд. куб. м у 2020 році, з можливим збільшенням експортних поставок. Передбачається першочергова розробка родовищ Кашаган, Карачаганак і Тенгіз.

Казахстанською системою магістральних газопроводів туркменський і узбецький газ надходить до європейської частини Росії, України і держав Закавказзя. Загальна протяжність мережі газопроводів - більше 9 тис. км. Загальна транзитна пропускна спроможність газопроводів республіки - більше 50 млрд. куб. м, з яких близько 42 млрд. куб. м припадає на газопровід «Середня Азія - Центр». Практично всі трубопроводи експлуатуються більше 20 років і вимагають ремонту і модернізації.