У святкуванні 750-річчя Львова погодилася взяти участь 191 VIP-персона

У святкуванні 750-річчя Львова вже погодилися взяти участь понад 190 vip-персон.

Про це УНІАН повідомила менеджер дирекції святкування 750-річчя Львова Інна СВИСТУН.

За її словами, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК та міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО уже прийняли запрошення. Інші представники уряду ще не визначилися. Загалом Дирекція святкування 750-річчя Львова розіслала запрошення 515-ти VIP-персонам. На сьогодні взяти участь у святі вже зголосилася 191 особа.

Щодо інших VIP-персон, то мери Тернополя, Чернівців, Ужгорода вже заявили, що обов’язково приїдуть на свято. З Чернігова, Луцька, Черкас та Миколаєва прибудуть делегації керівників, які привітають Місто Лева із ювілеєм.

За словами І.СВИСТУН, на урочистості до Львова також мають приїхати представники таких поважних видань, як “Cosmopolitan”, “Експерт”, “Факти і коментарі”, “Коммерсант-Украина”, “2000”, а також керівники ТРК “Ера”, “Інтер”, “Тоніс”, Національної радіокомпанії України, інформаційного агентства “УНІАН”.

30 вересня – 1 жовтня Львів відзначатиме своє 750-річчя. На святкові заходи очікується приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Фото для сайту надав Rostyslav Earl