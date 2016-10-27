Мова про перенесення строків подачі е-декларацій не йде – голова НАЗК

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час позачергового засідання сказала голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Як нагадала голова НАЗК, до завершення подачі декларацій залишається чотири дні та ночі.

«Ще раз наголошую, предметом нашого обговорення в жодному випадку не є питання перенесення строків подачі декларацій», – заявила Корчак.

Як повідомляв УНІАН, на порядку денному сьогоднішнього засідання НАЗК – стан функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Систему електронного декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

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З 1 вересня розширені електронні декларації впродовж 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками та помічниками, члени Кабінету міністрів, заступники міністрів, члени Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ, їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорій "А" та "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, станом на 24 жовтня було заповнено 27 тис. електронних декларацій.