У Міноборони обіцяють до кінця року повністю забезпечити військових зимовою формою та взуттям

Про це на брифінгу в Києві заявив директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

“На теперішній час Міністерством оборони взято 100% зобов'язань на всі виділені кошти з бюджету на 2016 рік, що стосується матеріального забезпечення”, - сказав він.

За його словами, це стосується і забезпечення паливно-мастильними матеріалами, харчуванням, речовим забезпеченням.

Гулевич зауважив, що постачання паливно-мастильних матеріалів Збройним силам закінчено в повному обсязі. Що стосується харчування, додав він, ним також військові забезпечені в повному обсязі, і закупівлі продовжуються, в тому числі нові пайки.

Що стосується речового забезпечення, то, як зазначив представник Міноборони, кінцевий термін повного постачання датується 30 листопада, як визначено у відповідних договорах.

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Зокрема, за його словами, вже поставлено 20 тисяч бронежилетів, 20 тисяч шоломів, 150 тисяч комплектів літньої форми одягу, 175 тисяч пар взуття, в тому числі зимового, майже 1,5 тисячі наметів, тощо.

Також Гулевич додав, що, відповідно до плану, проводиться заміна зношеного одягу на новий. При цьому він зауважив, що в цьому році до військ надійдуть принципово нові комплекти, вітро-водостійкого верхнього одягу та утеплені костюми. “Тобто 100% особового складу Збройних сил України забезпеченні форменим одягом, в тому числі зимовим... на сьогоднішній час, роздягнутих солдатів у нас немає”, - запевнив Гулевич.

У свою чергу начальник тилового забезпечення ЗСУ Іван Гаврилюк поінформував, що військовослужбовці Збройних сил України, в тому числі ті, хто виконує завдання в зоні проведення АТО, в повному обсязі забезпечені засобами для обігріву, включаючи паливо. Також проведено заміну паливно-мастильних матеріалів, які мають використовуватися в техніці впродовж зимового періоду. Разом з цим створено відповідні запаси, як паливно-мастильних матеріалів, так і форменого одягу, харчів.