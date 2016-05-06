У ЗСУ розроблено нові сухі пайки за стандартами НАТО – начальник Тилу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Тилу ЗСУ полковник Іван Гаврилюк сьогодні на брифінгу в Києві.

«Спільно з Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розроблено нові сухі пайки за стандартами НАТО, проведено випробовування 21 раціону в районі АТО і отримано позитивні відгуки», - заявив він.

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За словами Гаврилюка, до комплектації сухих пайків додано одноразові ложки та безполуменеві підігрівачі.