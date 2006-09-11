”Київстар” не братиме плату за з`єднання

Оператор мобільного зв`язку ЗАТ “Київстар Дж. Ес. Ем.“ запровадило ряд тарифних планів з пониженою платою за з`єднання (ПЗЗ) і має намір ввести новий план без ПЗЗ.

Як повідомили УНІАН в Антимонопольному комітеті України, про це йдеться в офіційному листі оператора, переданому в АМК.

У листі «Київстар» повідомляє, що з вересня поточного року ввів з пониженою на 25% плату за з`єднання тарифні плани «Донбас 2006», «Крим 2006», «Бізнес Донбас» і «Бізнес Крим» - для контрактних абонентів і плани «Донбас» і «Крим» - для абонентів Ace&Base.

Крім того, в своєму листі «Київстар» заявив про введення з 18 вересня нового тарифного плану, де ПЗЗ становитиме 0,00 грн.

Довідка УНІАН. Національний мобільний оператор «Київстар» - лідер українського ринку мобільного зв`язку. На сьогодні число абонентів компанії становить понад 16,56 млн. чоловік.

«Київстар» забезпечує покриття території, де проживає 97% населення України, охоплюючи своєю мережею всі великі і малі міста і 27 тис. сільських населених пунктів, всі основні національні й регіональні траси, більшість морських і річкових узбереж України. «Київстар» надає послуги GPRS на всій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в мережах 313 зарубіжних операторів у 162 країнах на 5 континентах світу.