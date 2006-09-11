На ”Стиролі” вибухом пошкоджено металоконструкції

У Горловці в концерні "Стирол" в результаті вибуху, що стався сьогодні, пошкоджено частину металоконструкцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 11 вересня о 3.40 на ВАТ "Концерн Стирол" сталася виробнича неполадка в цеху N1 з виробництва аміаку.

За попередніми даними, у відділенні очищення конверсійного газу на газопроводі азотно-водневої суміші стався відрив патрубка високого тиску, внаслідок чого в атмосферу було викинуто азотно-водневу суміш. Викинута суміш утворила з киснем повітря хмару "гримучого газу", яка й вибухнула.

В результаті вибуху було вибито шибки у вікнах довколишніх виробничих будівель підприємства і порушено частину металоконструкцій комунікаційної естакади і майданчика обслуговування.

Крім того, на ряду апаратів і трубопроводів зірвано покриття теплоізоляційного шару.

Постраждалих в результаті вибуху немає. На підприємстві працює комісія з розслідування причин і усунення наслідків аварії.