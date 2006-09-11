Жителі Ялти проводять акцію протесту на захист Массандрівського парку

Жителі Ялти розбили намети біля входу до унікального Массандрівського парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва, протестуючи таким чином проти будівництва на його території кафе і ресторанів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ялтинського міського голови Тетяна АГАРКОВА.

За її інформацією, Массандрівський парк перебуває у віданні державної структури "Адміністрація парків", у підпорядкуванні якого також перебувають унікальні Лівадійський і Місхорський парки. Кошти на утримання парків, оновлення і охорону зелених насаджень повинен виділяти Київ, проте поки що грошей з державного бюджету вистачає лише на зарплату 17 співробітників, на обслуговування трьох немаленьких парків. Як вважає директор "Адміністрації парків" Анатолій ШЕВЧУК, виділені за погодженням з природоохоронними установами земельні ліміти на розташування в парках-пам`ятках тимчасових літніх кафе дадуть можливість привести в порядок бодай частину території парків.

"Але ялтинці добре пам`ятають, що забудова парків починається от з таких дозволів на розташування тимчасових об`єктів, - відзначає прес-секретар ялтинського мера. - Побоювання жителів поділяють і депутати міськради". Зокрема, депутат по округу, на території якого частково розташований Массандрівський парк, Дмитро БЕЛЯЄВ має намір допомогти жителям, які створили ініціативну групу з порятунку парку, провести громадські слухання щодо подальшої долі цього унікального парку-пам`ятки.

Як повідомляє Т.АГАРКОВА, міська влада не давала і не має права давати дозволи на розташування в Массандрівському парку торгових точок чи об`єктів громадського харчування - це не в їх компетенції. Від сесії міськради залежить затвердження меж парків, найближчим часом проект кордонів Массандрівського парку буде розглянуто, а поки що міська влада надсилає листи в Кабінет Міністрів України з проханням збільшити фінансування на утримання південнобережних парків-пам`яток.

За інформацією Т.АГАРКОВОЇ, ініціативна група з порятунку Массандрівського парку має намір продовжувати свій пікет до ухвалення конкретного рішення - винесення питання про межі парку на сесію міськради або призначення дати проведення громадських слухань. "Городяни впевнені, що пунктів громадського харчування в Ялті і так вистачає, а от Массандрівський парк один і є справжньою окрасою міста", - наголошує прес-секретар ялтинського мера.