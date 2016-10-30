Кримський батальйон морської піхоти вийшов із зони АТО на ротацію

Перший Феодосійський батальйон морської піхоти повернувся з-під Маріуполя на ротацію у Миколаїв. У зоні АТО безперервно кримські чорні берети пробули майже півтора року, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Командир бригади пишається своїми хлопцями, бо вони і 2014 році в Криму не зрадили присязі, і потім гідно боронили України на Донбасі. "Цей батальйон виконував задачі тільки на передньому краї. У складі батальйону, на жаль, є безповоротні втрати – це три військовослужбовця", - розповів командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Делятицький.

Саме в цей день два роки тому загинув перший морпіх Артем Корнєв. Орден Богдана Хмельницького посмертно вручили вдові загиблого Павла Вождєва. Їхні побратими за бойові заслуги отримали відзнаки та медалі. "Це знак, перш за все, великої поваги до цих людей. Це тільки маленька краплинка, як ми можемо подякувати цим людям. Понад 400 осіб цього батальону за виконання ними завдань нагороджено", - пояснив заступник командувача ВМС України Сергій Пасічник.

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Після офіційних церемоній бійців відпустили до рідних. Суворі чоловіки, які наводили жах на ворога, ледь стримували сльози радості. "Почуття переповнюють, не віриться", - зізнається морпіх Микола Кувічкін. "Дочекалися, нарешті!", - лунало звідусіль від дружин і матерів.

Хоча хлопці дуже скучили за рідними та мирним життям, однак на передову готові повернутися щомиті. "Звичайно, піду! Це мій обов'язок, я служу Україні", - каже морпіх Володимир Лобода. Про те, що вийшли з Криму, ніхто з них жодного разу не пожалкував. "Там залишилися зрадники. Матусині синки, які самі не можуть не вирішувати – лишилися служити в кацапів. Справжні морпіхи захищають свою Батьківщину", - переконаний командир взводу Артур Кондрюк.