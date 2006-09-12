На Закарпатті – спалах дифтерії

В одному з районних центрів Закарпатської області – селищі міського типу Воловець виявлено спалах дифтерії.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків УМНС у Закарпатській області, це захворювання було виявлено у двох жінок, одну з яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної інфекційної лікарні в Ужгороді, а іншу хвору – до інфекційного відділення Воловецької центральної районної лікарні.

Медики обстежили на предмет інфікування дифтерією усіх мешканців будинку, де проживали жінки, та які контактували з ними останнім часом (дев’ять чоловік). Як наслідок було виявлено ще чотирьох носіїв інфекції, які не захворіли, але можуть розповсюджувати цю хворобу.

Бактеріологічні дослідження лабораторії Закарпатської санітарно-епідеміологічної станції підтвердили діагнози воловецьких медиків.

Для попередження розповсюдження дифтерії воловецькі лікарі аналізують ситуацію зі щепленням серед дорослого населення, щоб активізувати роботу в цьому напрямку.