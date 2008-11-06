Керівник місії МВФ знову приїде в Україну

Впродовж двох тижнів керівник місії Міжнародного валютного фонду знову відвідає Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Нагадаємо, в жовтні в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду. Керівником місії була Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ. За результатами роботи місії було досягнуто домовленість на рівні експертів про виділення Україні кредиту.

За словами П.ПОРОШЕНКА, надходження першого траншу можна очікувати найближчими днями. При цьому він підкреслив, що не складався графік виділення інших траншів, а їх перерахування можливе за зверненням української сторони.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 6 листопада ухвалив рішення про надання Україні дворічного кредиту stand-by на суму 16,43 млрд. дол.

Процентна ставка за кредитом становить 3,75%, перший транш - 4,5 млрд. дол. Термін погашення кредиту - 5 років.

Кошти призначено для стабілізації ситуації у фінансовій системі України.